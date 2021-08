Presentati Vina e Shomurodov. L'uruguaiano: "Posso fare anche il centrale". L'ex Genoa: "Pronto a giocare con Abraham". Nessuna trattativa in piedi per il centrocampista, serve prima vendere

A due giorni dalla prima vittoria in campionato e ad altrettanta distanza dal ritorno di Conference League con il Trabzonspor (domani alle 12.45 parla Mourinho in conferenza), sono stati presentati alla stampa Vina e Shomurodov. "Posso fare anche il centrale" ha rivelato l'ex Palmeiras mentre l'uzbeko ha spiegato: "Pronto a giocare con Abraham". "Orgoglioso" si è definito Tiago Pinto per l'arrivo dei due. C'è da attendere, invece, per il centrocampista: nessuna trattativa in piedi al momento, sarà necessario prima sistemare alcuni esuberi. Intanto Milanese va all'Alessandria.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA:

IL MESSAGGERO - CERCASI REGISTA: ECCO IL PIANO PER SOGNARE

IL TEMPO - EFFETTO MOU

IL ROMANISTA - L'OMBRA DI ZAKARIA

UFFICIALE: CORIC IN PRESTITO ALLO ZURIGO

LR24 - POST MATCH - IL PERIODO DI TRANSIZIONE

FONSECA: "DUE ANNI FANTASTICI A ROMA. MOURINHO CORRETTO CON ME, CON TIAGO PINTO RAPPORTO SINCERO"

TRIGORIA: SCARICO PER CHI HA GIOCATO CONTRO LA FIORENTINA. INDIVIDUALE PER SMALLING

ROMA-TRABZONSPOR, IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA: ALLENAMENTO ALLE 10, CONFERENZA DI MOURINHO ALLE 12:45

CONFERENZA STAMPA, VINA: "DOBBIAMO PENSARE GARA DOPO GARA, SENZA L'OSSESSIONE DEL RISULTATO. POSSO GIOCARE ANCHE DA CENTRALE". SHOMURODOV: "VOGLIO VINCERE, PRONTO A GIOCARE CON ABRAHAM". PINTO: "ORGOGLIOSO DI AVERLI QUI"

GIUDICE SPORTIVO: UN TURNO DI SQUALIFICA PER ZANIOLO

LR24 - MANRICO FERRARI: CHI È?

CALCIOMERCATO ROMA, ACCORDO CON L'ALESSANDRIA PER IL PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO DI MILANESE

LR24 - CALCIOMERCATO ROMA, CENTROCAMPO: ZERO TRATTATIVE

MASSIMO ASCOLTO - VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24