UFFICIALE: Coric in prestito allo Zurigo (FOTO)

Come annunciato dalla Roma sui propri canali, c'è l'ufficialità del prestito di Ante Coric allo Zurigo. Dopo le voci di mercato circolate negli ultimi giorni si concretizza dunque il passaggio del centrocampista croato al club svizzero, che segna un'altra uscita fra gli esuberi presenti nella rosa giallorossa.

? Ante Coric ceduto in prestito allo Zurigo. In bocca al lupo!#ASRoma pic.twitter.com/wW9DQg0QAa — AS Roma (@OfficialASRoma) August 24, 2021

All'annuncio della Roma si aggiunge quello dello Zurigo: "Il 24enne centrocampista offensivo Ante Coric si trasferisce dall'AS Roma all'FC Zurigo in prestito per la stagione 2021/2022 [...]. Marinko Jurendic, responsabile sportivo del club, racconta del nuovo acquisto: "Ante Coric è un talento eccezionale con grandi prospettive fin da quando è giovane. Negli ultimi anni ha maturato anche esperienze ai massimi livelli internazionali. Con le sue doti, dovrebbe darci ulteriori opzioni per il nostro Dare gioco offensivo e svilupparsi ulteriormente in FCZ".

(fcz.ch)

