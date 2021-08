Calciomercato Roma: in partenza anche Coric, andrà in prestito allo Zurigo

Altra cessione in vista in casa Roma e per uno degli esuberi che da tempo non trova spazio nei piani del club giallorosso. Negli ultimi giorni di mercato potrebbe concretizzarsi l'addio di Ante Coric, che è vicino al trasferimento allo Zurigo. Il club svizzero aveva chiesto il centrocampista croato in prestito nelle scorse settimane e l'operazione pare essersi sbloccata. Coric è reduce da una doppia deludente esperienza sempre in prestito, prima in Olanda al Venlo e poi in Slovenia all'Olimpia Lubiana.

(Sportitalia)