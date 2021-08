Trigoria: scarico per chi ha giocato contro la Fiorentina. Individuale per Smalling (FOTO)

Dopo un giorno di riposo concesso da Mourinho, questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista degli impegni contro il Trabzonspor in Conference League e la Salernitana in campionato.

La squadra, come di consueto nel primo allenamento dopo una partita, è stata divisa in due gruppi tra chi ha giocato contro la Fiorentina, che ha effettuato lavoro di scarico, e chi non è sceso in campo. Seduta individuale per Chris Smalling, alle prese con una lesione al flessore.