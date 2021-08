L'ombra di Zakaria

IL ROMANISTA (P. TORRI) - "Bugie": è così che a Trigoria definiscono le indiscrezioni che vorrebbero la Roma già d'accordo con il Borussia Monchengladbach per l'affare Zakaria. Le voci parlano di una fumata bianca raggiunta sulla base di 20 milioni di euro per il cartellino, più un quadriennale al calciatore da 2 più bonus. Non si può non considerare però che alla chiusura del mercato manca ancora una settimana, e che la tanto discussa cessione potrebbe sempre concretizzarsi. E allora il profilo di Zakaria appare, sempre nel caso in cui si sbloccasse la cessione, il più probabile per il club di Trigoria. Ed il centrocampista si starebbe impegnando in prima persona per convincere i dirigenti del club tedesco a lasciarlo andare.