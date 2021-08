Calciomercato Roma, accordo con l'Alessandria per il prestito con diritto di riscatto di Milanese

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato per gli ultimi colpi richiesti da Mourinho, ma il principale obiettivo di Tiago Pinto è quello di sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Tra i molti giocatori in partenza però c'è anche Tommaso Milanese, giovane classe 2002 che nella passata stagione si è messo in mostra con un gol e un assist in Europa League. Stando a quanto riportato dal portale dell'esperto di calciomercato, il giocatore sarebbe a un passo dal vestire la maglia dell'Alessandria nella prossima stagione.

(gianlucadimarzio.com)

Arrivano conferme sull'operazione anche da parte di Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, che sul proprio profilo Twitter scrive che per il giocatore è stato raggiunto un accordo con l'Alessandria sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Tiago Pinto non ha voluto rischiare di perdere il giocatore e per questo motivo ha scelto di non cedere a titolo definitivo il centrocampista a Sampdoria o Torino.