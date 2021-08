È arrivata la decisione del giudice sportivo dopo il primo turno di campionato. Un turno di squalifica per Nicolò Zaniolo, espulso per via di un doppio cartellino giallo nel match contro la Fiorentina. Salterà dunque la Salernitana.

Per quanto riguarda i campani, un turno di squalifica anche per Strandberg.

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO