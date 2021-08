MANRICO FERRARI: chi è? (VIDEO)

Tutti pazzi per Manrico Ferrari. È bastato un video postato da Josè Mourinho su Instagram, che lo ritrae pazzo di gioia per il secondo gol di Veretout contro la Fiorentina, per attirare le attenzioni sul preparatore atletico giallorosso.

Manrico Ferrari, classe 1970, è uno di lunga data a Trigoria: nel 2005 entra nelle giovanili del club, dove vi rimarrà fino al 2012, quando compirà il grande salto in prima squadra dove si occupa inizialmente del recupero degli infortunati. Da sempre figura vicina ai calciatori, che lo ritengono parte integrante del gruppo. Oltre ad essere un grande tifoso della Roma, è apprezzato soprattutto per la sua rigorosa ed estrema professionalità. Ferrari, inoltre, è responsabile di un progetto didattico dedicato ai giovani calciatori giallorossi, che vengono seguiti passo passo nel loro percorso scolastico, dal primo fino all'ultimo anno di superiori.

LR24