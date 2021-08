Il preparatore Ferrari esplode al gol di Veretout, Mourinho: "Quando un preparatore atletico è stato per tanti anni in Curva Sud" (VIDEO)

Emozione a non finire, domenica sera, al secondo gol di Jordan Veretout su assist di Shomurodov. Una gioia che ha colpito anche il preparatore atletico Manrico Ferrari, che al gol è letteralmente impazzito, come dimostra il video di Josè Mourinho pubblicato sul suo profilo: "Quando un preparatore atletico è stato per tanti anni in Curva Sud… Grande Manrico e grande panchina"