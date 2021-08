Calciomercato Roma, centrocampo: zero trattative

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Nonostante un elevato numero di calciatori accostati alla Roma, a oggi non c'è nessuna trattativa avviata per completare il centrocampo. La Roma non sta trattando Zakaria, la Roma non sta trattando Koopmeiners e tantomeno ha trattato Torreira. A oggi. Perché per la mediana la situazione è esattamente simile a quella che descrivemmo il 3 agosto, quando Xhaka aveva raggiunto l'accordo con l'Arsenal (lo svizzero ieri ha messo fine pure alle fantasiose ipotesi sugli spiragli che la Roma avrebbe ancora avuto): per comprare a centrocampo, è necessario cedere alcuni esuberi. Questione annosa, risaputa. Di sicuro, di certo, a oggi la Roma non ha alcuna trattativa in piedi per comprare centrocampisti. Nonostante voci incontrollate abbiano parlato di diritture di arrivo e accordi imminenti. Il mercato della Roma, anche per la mediana, non è ancora finito, ma di sicuro al momento non propone trattative da seguire.

AUGUSTO CIARDI