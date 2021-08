PRUZZO: "Serve un giocatore di fisicità a centrocampo" - DAMASCELLI: "Farei un investimento in difesa"

Con il calciomercato verso la conclusione, lungo le frequenze radiofoniche si discute delle necessità per completare la rosa della Roma. "Il club ha bisogno di prendere comunque un centrocampista", il pensiero di Roberto Pruzzo, mentre Tony Damascelli si concentra sulla retroguardia: "Se dovessi fare un investimento, io lo farei in difesa".

Per Alessio Nardo, oltre al centrocampista, serve anche un "terzino destro che possa alternarsi con Karsdorp".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La partita più difficile era quella della Roma e i giallorossi hanno vinto con autorità (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Zakaria è un bel giocatore, un grande agonista. Se pensiamo a Xhaka, però, non stiamo parlando dello stesso tipo di giocatore. La Roma ha bisogno di un centrocampista e anche di un terzino destro che possa alternarsi con Karsdorp, anche se mi sembra difficile che qualcosa possa arrivare in questo ruolo (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Viña? Esordio semi convincente. Non lo metto nel podio dei migliori di questo primissima parte di stagione né del match con la Fiorentina (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Che la Francia non prenda in considerazione Veretout, che è uno degli incursori più forti d'Europa, mi sembra un'assurdità. Penso la Roma abbia necessità di prendere comunque un centrocampista, credo che i giovani a Mourinho piacciano poco. Ci vuole un altro giocatore di fisicità che sia in grado di presidiare il reparto. Penso che Cristante da solo possa fare fatica, anche perché Veretout le cose migliori le fa quando si inserisce in avanti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Villar può rappresentare un'alternativa di gioco nel centrocampo della Roma, ma secondo me Diawara a certi livelli non sposta nulla (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma sta già bene in mezzo al campo. E poi dipende dalla caratura del giocatore che arriverebbe. Cosa può arrivare nell'ultima settimana di mercato? Non puoi prendere un titolare là in mezzo, altrimenti quelli che hai che fanno? Se dovessi fare un investimento io lo farei in difesa (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non capisco questa smania di prendere un centrocampista. Poi guardo la difesa e vedo Smalling, sulla cui tenuta fisica è legittimo avere dubbi. Altri due sono giovani e non hanno ancora dato prova di affidabilità. Se devo spendere 20-25 milioni per Zakaria e poi ho Cristante, Diawara e Villar che rimangono fuori, preferisco fare un'altra scelta (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)