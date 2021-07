Tegola Spinazzola: confermata la rottura del tendine d'Achille. Primo giorno a Trigoria per Mou, fatta per Under e Pau Lopez all'OM

La vittoria dell'Italia a Monaco di Baviera ha restituito un incubo per i tifosi della Roma e per Leonardo Spinazzola. Già quando lasciava il campo in lacrime faceva intravedere il peggio, l'esito dei controlli di oggi è stato spietato. Confermata la rottura del tendine d'Achille e lo stop forzato per circa 6 mesi. Domani il giocatore sarà in Finlandia per l'ultimo consulto prima di valutare l'opportunità dell'operazione.

Spinazzola ha ricevuto la chiamata di José Mourinho, al suo primo giorno di quarantena obbligatoria a Trigoria. Il neo allenatore giallorosso oggi ha incontrato Zaniolo, Pellegrini e Smalling al centro sportivo 'Fulvio Bernardini'. Definito intanto il programma delle amichevoli estive, da valutare ancora l'ipotesi del ritiro in Portogallo (colpa della Variante Delta). Capitolo mercato: Under vola a Marsiglia e martedì sarà raggiunto da Pau Lopez, definite entrambe le cessioni. Salta invece l'addio di Nzonzi, che dice no all'ipotesi Benfica.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

ROMA, IL PROGRAMMA ESTIVO: AMICHEVOLI CON REGGINA, TERNANA, SIVIGLIA, BETIS E CRAIOVA

TRIGORIA: PER I FRIEDKIN NUOVO SPAZIO CON VISTA SUI CAMPI

IL TEMPO - EL SHAARAWY FINISCE SOTTO INCHIESTA PER LE BOTTE AL LADRO

AG. SPINAZZOLA A LR24: "SCOSSI PER L'INFORTUNIO, TORNERÀ PIÙ FORTE DI PRIMA"

TRIGORIA: MOURINHO INCONTRA ZANIOLO, PELLEGRINI E SMALLING

INSTAGRAM, SPINAZZOLA: "TORNERÒ PRESTO, NE SONO SICURO"

CALCIOMERCATO ROMA, FATTA PER UNDER E PAU LOPEZ AL MARSIGLIA

IN THE BOX - IL MANUALE DI COMUNICAZIONE

COVERCIANO: ABBRACCI E CORI PER SPINAZZOLA PRIMA DEL RIENTRO A ROMA

COVID, IN PORTOGALLO TORNA IL COPRIFUOCO PER LA VARIANTE DELTA. PER LA ROMA CAMBIANO I PIANI PER IL RITIRO

SPINAZZOLA: CONFERMATA LA ROTTURA DEL TENDINE D'ACHILLE, DOMANI VISITA IN FINLANDIA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

GAZZETTA.IT - PRIMO GIORNO DI MOURINHO A TRIGORIA. LA CHIAMATA A SPINAZZOLA: "TI ASPETTIAMO"

CALCIOMERCATO ROMA: NZONZI RIFIUTA IL BENFICA

