Covid, in Portogallo torna il coprifuoco per la Variante Delta. Per la Roma cambio di programma per il ritiro?

Inversione di rotta in Portogallo. A partire da domani, venerdì 2 luglio, torna il coprifuoco in 45 comuni - incluse la capitale Lisbona e Porto - per limitare i contagi da coronavirus . Lo ha deciso il governo dopo la recrudescenza di casi provocati dalla variante Delta, diventata ormai prevalente. Solo nella giornata di ieri in Portogallo sono stati registrati 2mila nuovi contagi in 24 ore: si tratta del numero più alto da metà febbraio, in tempi di lockdown totale.

La situazione in Portogallo potrebbe costringere la Roma a cambiare i piani per la seconda fase della preparazione che scatterà a fine mese. Tra l'altro tra i comuni colpiti dalle nuove misure restrittive c'è anche Faro, capoluogo della regione dell'Algarve e probabile meta del ritiro giallorosso. L'aumento dei contagi pone quindi seri dubbi sull'effettiva organizzazione del ritiro in terra lusitana.