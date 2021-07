Primo giorno di Mourinho a Trigoria. La chiamata a Spinazzola: "Ti aspettiamo". Incontri con Zaniolo e Pellegrini

GAZZETTA.IT (C. ZUCCHELLI) - Josè Mourinho stava guardando la partita dell’Italia con i suoi collaboratori e ha capito subito che l’infortunio di Leonardo Spinazzola non era una cosa di poco conto. Per questo oggi, con Tiago Pinto, ha cercato di trovare le parole giuste per rincuorare il suo giocatore - uno dei più forti -, ma alla fine gli ha semplicemente detto: “Ti aspettiamo”. La telefonata di Mou a Spinazzola è stata una dei tanti momenti della prima giornata del portoghese a Trigoria che, nei prossimi quattro giorni, sarà la sua casa, in attesa di quella vera.

RIUNIONI Per il resto, dopo il doppio tampone, rapido e molecolare, Mou ha avuto una lunga serie di riunioni sul mercato e sull’organizzazione dell’estate. Sul mercato, con Pinto, ha cercato di capire come sostituire Spinazzola che mancherà almeno fino al 2022, mentre sull’estate aspetta che venga definito il ritiro, più o meno lungo, in Portogallo. Mou vuole che la squadra faccia gruppo, eventualmente mancherebbe il solo Cristante, per questo andare all’estero per lui è fondamentale.

Per il resto ha preso contatto con il centro sportivo, conosciuto tutti e ha iniziato ad incontrare alcuni giocatori. Pellegrini e Zaniolo su tutti, ma anche Smalling, Kumbulla e i giovani Reynolds e Darboe. Li ha visti allenarsi con il preparatore e ha iniziato a scambiarsi le prime parole e le prime impressioni. Chissà che alla fine questi giorni, soprattutto per Pellegrini che sta trattando il rinnovo, non siano quelli decisivi per il futuro. In attesa, dopodomani, che arrivi tutta la squadra per l’inizio della stagione.