VIDEO - Coverciano: abbracci, applausi e cori per Spinazzola prima del rientro a Roma

Triste epilogo di Euro 2020 per Leonardo Spinazzola, che dopo prestazioni spettacolari ha dovuto arrendersi per l'infortunio rimediato al tendine d'Achille nel corso della partita contro il Belgio. Il calciatore della Roma rientrerà nella capitale per poi prendere una decisione in merito alla strategia di recupero. Intanto però, prima che il laterale lasci Coverciano, i compagni di nazionale gli riservano un congedo speciale.