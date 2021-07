Il manuale di comunicazione

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Dan Friedkin e i minorenni. Jose Mourinho in una chiacchierata da "3 minuti di lettura" scrive un libro sulla comunicazione perfetta. Il suo manuale. Quello che lo contraddistingue da quasi venti anni di carriera a livelli siderali. Nomina il proprietario e il figlio, i calciatori agli Europei e le maestranze, i primavera e i regali auspicati, sapendo che in modo intelligente gli verranno recapitati. Sa quello che può dire, sa come dirlo. Ma sa come si fa. Perché nell'era dell'apparenza, in cui conta di più il numero di follower che la sostanza, il calcio è pieno di presunti santoni gonfiati dai media complici, che pure se hanno mostrato uno, parlano come se avessero dimostrato cento. Usano aggettivi possessivi come se avessero inventato il calcio, enunciano dogmi manco avessero ricevuto l'investitura sul Sinai. I top manager sono diversi. Sanno comunicare perché sanno poi mostrare ciò che comunicano. Inutile temere che una piazza ondivaga come Roma possa guastare Mourinho. Quelli come lui inducono chi gli sta attorno a seguirli e non a temerli. Quelli come lui individuano, mettono nelle condizioni di non nuocere e poi azzerano quelli che si credono furbi e che provano a destabilizzare. Conviene seguirlo. Conviene a tutti.

In the box - @augustociardi