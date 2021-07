FOCOLARI: "Mourinho è l'allenatore più vincente che ci sia in circolazione" - NISII: "Con l'infortunio di Spinazzola bisogna cercare un titolare, non una scommessa"

La Roma può finalmente abbracciare il suo nuovo tecnico: José Mourinho. Da tempo la squadra giallorossa non poteva vantare e contare su un allenatore di questa caratura, come ricordato da Franco Melli: "Probabilmente Mourinho è l'allenatore contemporaneo più importante della Roma, dopo Liedholm e Capello il più importante che la Roma abbia mai avuto". La notizia del giorno però è l'infortunio subito ieri sera da Leonardo Spinazzola, costretto a lasciare il campo durante il quarto di finale dell'Europeo tra Italia e Belgio. Una notizia che non può che far male alla Roma e allo stesso giocatore, come sottolineato da Tony Damascelli: "L'Europeo ha dato a Spinazzola l'autostima di cui forse aveva bisogno. Ha avuto un percorso stranissimo in carriera, ha dimostrato alla Roma e soprattutto in questa competizione di essere una realtà che pochissimi potevano immaginare. L'epilogo di ieri lascia un'amarezza fortissima. Ho guardato le immagini con molta fatica".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

L'Europeo ha dato a Spinazzola l'autostima di cui forse aveva bisogno. Ha avuto un percorso stranissimo in carriera, ha dimostrato alla Roma e soprattutto in questa competizione di essere una realtà che pochissimi potevano immaginare. L'epilogo di ieri lascia un'amarezza fortissima. Ho guardato le immagini con molta fatica. Friedkin non è sceso dall'aereo, è un modo molto americano ma che conferma anche intelligenza: sapeva che la sua presenza avrebbe messo da parte in qualche momento l'importanza di Mourinho (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Probabilmente Mourinho è l'allenatore contemporaneo più importante della Roma, dopo Liedholm e Capello il più importante che la Roma abbia mai avuto (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho è l'allenatore più vincente che ci sia in circolazione, arriva un'icona. Purtroppo sbarca nel giorno in cui la Roma perde Spinazzola, che forse era diventato il giocatore più forte nel suo ruolo o comunque uno dei terzini più forti al mondo. Aspettiamo Xhaka e Rui Patricio, ma anche qualche altra cosa (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Spinazzola? Questa tegola non ci voleva. Non trovi un'alternativa al giallorosso, è un problema (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma nella giornata di ier ha fatto del tutto per far ritrovare a Mourinho la vecchia autostima. Il tecnico che ha lasciato Londra non è quello sceso a Ciampino, è più riposato e carico. L'entusiasmo dei tifosi ci vuole (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Con l'infortunio di Spinazzola ora la Roma deve andare su un giocatore sicuro, non un'affascinante scommessa. Bisogna cercare un titolare certo e indiscutibile (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Continuo a essere convinto che la presenza di Mourinho rappresenti una garanzia. Io non credo che lui dopo un parziale fallimento con il Tottenham, unica squadra con cui non ha vinto in carriera, firmi un contratto con la Roma senza la proposta di un progetto serio (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)