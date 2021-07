Calciomercato Roma, fatta per Under al Marsiglia: prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni. Pau Lopez atteso martedì per le visite

La Roma piazza i primi due colpi in uscita del proprio calciomercato. Il general manager Tiago Pinto è riuscito a piazzare Pau Lopez e Cengiz Under al Marsiglia. Stando a quanto riportato dal giornalista di calciomercato Gianluca Di Marzio, l'estremo difensore giallorosso è atteso martedì 6 luglio in Francia per le visite mediche. La Roma ha concordato per lui un prestito con obbligo di riscatto che scatterà dopo il raggiungimento di un certo numero di presenze, per un totale di circa 12 milioni di euro. L'esterno turco invece lascerà la Capitale con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro, più 2 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

(gianlucadimarzio.com)

