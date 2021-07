Roma, il programma estivo: amichevoli con Reggina, Ternana, Siviglia, Betis e Craiova

Il 6 luglio, con il raduno a Trigoria, prenderà ufficialmente il via la stagione della Roma. È stato definito, secondo le indiscrezioni dei quotidiani in edicola oggi, il programma estivo della squadra guidata da José Mourinho.

I giallorossi disputeranno due amichevoli con Reggina e Ternana rispettivamente il 18 e 25 luglio al "Fulvio Bernardini", prima di spostarsi a fine luglio in Portogallo, zona Faro, per la seconda parte del ritiro agli ordini dello Special One e qui sono in agenda due test con Siviglia e Betis. Infine, tornati in Italia i giallorossi affronteranno il Craiova l'8 (o 9) agosto a Frosinone e un altro test in programma il 14 con avversario da definire, prima del debutto in Conference League.

(Il Messaggero - Gasport)