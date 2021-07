Ag. SPINAZZOLA a LR24.IT: "Siamo scossi per l'infortunio, ma tornerà più forte di prima. Esami del caso a Roma"

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Roma in allarme: nel successo contro il Belgio, che ha permesso all'Italia di Roberto Mancini di accedere alla semifinale dell'Europeo, l'unica nota stonata è l'infortunio subìto da Leonardo Spinazzola (l'ipotesi è la rottura del tendine d'Achille della gamba sinistra).

"Siamo scossi perché stava facendo un grande Europeo come tutti i suoi compagni", ha detto Davide Lippi, agente dell'esterno giallorosso, in esclusiva alla redazione de LAROMA24.IT. "Pensi che lui ha tranquillizzato me. Tornerà più forte di prima sicuramente, perché Leo è così. Questa è la sua forza. La tempistica sul recupero chiaramente non la posso dire io, se saranno 3, 4 o 5 mesi. Ieri è tornato alle 5, verremo a Roma per gli esami del caso", ha aggiunto.

