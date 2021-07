Trigoria, continuano gli allenamenti di Zaniolo. Con lui anche gli altri infortunati

Mentre José Mourinho si trova a Trigoria per svolgere i suoi giorni di quarantena dopo l'arrivo nella Capitale avvenuto nella giornata di ieri, alcuni calciatori della Roma continuano ad allenarsi con largo anticipo rispetto ai compagni che torneranno a disposizione a partire dal 6 luglio. Al centro sportivo Fulvio Bernardini si sono radunati già i giocatori che stanno recuperando dal proprio infortunio come Calafiori, Darboe, Diawara, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Smalling e Veretout. Tra loro c'è anche Nicolò Zaniolo, che dopo aver recuperato dall'operazione è pronto a tornare a lavorare con i compagni e con lo Special One.