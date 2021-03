Rinnovo con clausola da 80 milioni per Ibanez: "Darò tutto per la Roma". Pinto: "Il club punta su un gruppo di calciatori come lui". Veretout: domani gli esami strumentali

Con il Genoa nel mirino la Roma torna ad allenarsi sui campi di Trigoria dopo la vittoria di Firenze. Strascichi per Jordan Veretout a causa del problema muscolare rimediato nel match contro i viola: il giocatore si è sottoposto a delle terapie in vista degli esami strumentali fissati per la giornata di domani.

La novità più importante arriva extra campo: Roger Ibanez rinnova il suo contratto con la Roma fino al 2025, sull'accordo presente una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Il difensore ha così commentato il prolungamento: "Darò tutto me stesso per la Roma nei prossimi anni".

Commenta l'accordo anche Tiago Pinto: "Roger fa parte del gruppo di calciatori su cui la Roma vuole puntare per il presente e per il futuro".

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

I VOTI DEGLI ALTRI - DIAWARA 'SEGNA UN GOL VITALE', SPINAZZOLA 'SALDO POSITIVO', MKHITARYAN STANCO

AS ROMA: IL FONDO SAUDITA CHE STA TRATTANDO L'INTER VOLEVA LA ROMA

STADIO ROMA, LETTERA DEL CAMPIDOGLIO A EURNOVA E AL CLUB: ADDIO A TOR DI VALLE. SI VA VERSO UN NUOVO PROGETTO

ROMA-GENOA: ARBITRA FABBRI

PRIMA VOLTA IN STAGIONE CON FABBRI: 7 SCONFITTE IN 9 GARE PER IL GENOA

FOTO - TRIGORIA: TERAPIE PER VERETOUT, INDIVIDUALE PER DZEKO E IBANEZ

LR24 - POST MATCH - A PROPOSITO DI IDENTITA' E STRATEGIA

VERETOUT: DOMANI GLI ESAMI DOPO L'INFORTUNIO CON LA FIORENTINA

GIUDICE SPORTIVO: UN TURNO DI SQUALIFICA A KUMBULLA, SALTERA' IL GENOA

ROMA E LA TRATTATIVA CON IL FONDO DELL'ARABIA SAUDITA NON VOLUTA DA PALLOTTA. L'EX PRESIDENTE SMENTISCE: "NON E' VERO"

CALCIOMERCATO ROMA, UFFICIALE: IBANEZ RINNOVA FINO AL 2025 (COMUNICATO)

TIAGO PINTO: "IBANEZ FA PARTE DI UN GRUPPO DI CALCIATORI SUI QUALI LA ROMA VUOLE PUNTARE PER IL PRESENTE E PER IL FUTURO"

IBANEZ: "DARO' TUTTO ME STESSO PER LA ROMA NEI PROSSIMI ANNI"

IBANEZ: SUL NUOVO CONTRATTO PRESENTE UNA CLAUSOLA RESCISSORIA DA 80 MLN

INSTAGRAM, IBANEZ: "LA MIA MIGLIOR PARTITA QUELLA CON IL CLUJ. I TIFOSI CI MANCANO TANTO"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24