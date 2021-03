DI GIOVAMBATTISTA: «Va recuperato il rapporto con Dzeko» - FELICI: «Pellegrini? Paga le aspettative troppo alte»

Alla fine arrivano i 3 punti. Stavolta con più fatica, ma il massimo risultato è stato raggiunto. La Roma agguanta al 90' una vittoria pesante a Firenze che la tiene in corsa per la zona Champions. Nonostante il neo degli scontri diretti, la squadra di Fonseca c'è ancora. "E se arriva quarta senza battere una big nessuno se ne ricorderà", assicura Fernando Orsi. "Vittoria pesante, ma va recuperato il rapporto con Dzeko", sostiene Ilario Di Giovambattista. Antonio Felici invece sottolinea le critiche ricevute in questi giorni da Lorenzo Pellegrini: "Paga aspettative troppo alte, qualcosa che non dipende da lui"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

A prescindere dalla partita di ieri, guardando tutto il suo percorso Pellegrini si è dimostrato inferiore alle attese, è un dato di fatto. Ma l’acredine dei tifosi nei suoi confronti mi fa pensare che sconti un’aspettativa che non dipenda di lui. Dopo Totti e De Rossi, c’è voglia di avere un grande giocatore romano e romanista che si carica sul malcapitato di turno, prima Florenzi e poi lui. Paga un prezzo superiore a quello che dovrebbe pagare (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Dopo ieri c’era da arrabbiarsi con altri, Pedro non fa una partita da 7 da ottobre però si punta il dito su Pellegrini... Non è colpa sua se non è Conti, Totti, De Rossi o Di Bartolomei. Romani e romanisti forti come loro non ce ne sono… Su Pellegrini sono state dette troppe cattiverie. Fonseca ha avuto problemi con giocatori mediamente importanti e continua ad averne: non scopriamo l’acqua calda, anche Pedro ha avuto qualcosa di ridire con lui (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se pensiamo che ieri il Milan ha pareggiato in casa con l'Udinese e il Benevento perso col Verona, viene un po' di rammarico per le ultime due partite. Quella di ieri è stata una partita difficile, la Fiorentina è una squadra che gioca male e che non ti fa giocare (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Ieri ho visto una brutta partita. Mi aspettavo una Roma in ritmo già da subito, invece ha giocato sottotono. La prestazione è stata difficile, gli impegni ravvicinati si stanno sentendo. Detto questo 3 punti molto importanti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La striscia di vittorie della Roma contro le piccole è a suo modo storica. È evidente che nei big match questa squadra ha avuto problemi di ingenuità, è una squadra ancora molto giovane. Contro le piccole puoi vincere anche senza esperienza (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Cristante mi sembra il Fonseca della Roma: qualsiasi cosa faccia non va mai bene (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma continua a non vincere con le grandi e a battere le piccole: un cammino che ti permette comunque di lottare per il quarto posto. Se a fine campionato la Roma non ha battuto nessuna big ma arriva quarta nessuno se ne ricorderà di queste mancate vittorie (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Diawara mi è piaciuto molto. In rosa per caratteristiche è importantissimo, è l'unico che difende, ed è quello che è sempre mancato alla Roma (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il risultato della Roma è pesantissimo, ma ieri è stata evidente una cosa: va recuperato il rapporto con Dzeko (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La partita di ieri ha certificato che Mayoral non può essere il centravanti titolare della Roma, è un buon sostituto. Credo che finche non recupera il bosniaco Fonseca dovrebbe optare su Pedro o El Shaaarawy (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)