Prima volta in stagione con Fabbri: 7 sconfitte in 9 gare per il Genoa

Spetterà a Fabbri, classe 1983, della sezione di Ravenna, il fischietto di Roma-Genoa. Sarà la prima gara stagionale dei giallorossi che nella scorsa stagione hanno incrociato 2 volte il loro destino con l'arbitro di professione impiegato: entrambe col Parma, sconfitta per 2-0 all'andata, successo per 2-1 al ritorno. In totale, gli 8 precedenti sono così divisi: 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.

Uno in più (9) lo storico dei confronti col Genoa con un bilancio di tutt'altro spessore: 7 sconfitte, compresa l'unica gara di questa stagione (2-1 patito in casa del Sassuolo), un pareggio risalente al 2014/15 e una sola vittoria, il 2-0 all'Inter di 3 anni fa.

LR24