I VOTI DEGLI ALTRI - Diawara 'segna un gol vitale', Spinazzola 'saldo positivo', Mkhitaryan 'stanco'

Vittoria col brivido per la Roma, che pur imperfetta e colpita dagli infortuni, batte 1-2 la Fiorentina grazie ad un gol di Amadou Diawara, inizialmente annullato poi convalidato dal Var. Il centrocampista guineano corona una gara più che positiva: "Mette un pò di logica nella manovra giallorossa, si riprende dopo un po' di sbandamento e segna un gol vitale" (Il Tempo) Protagonista del match, in tutti i sensi, è Leonardo Spinazzola, che prima la sblocca con un bel gol al volo poi si fa autogol: "Fa e strafa segnando il gol del vantaggio e l'autogol del pari, spingendo tanto perdendo 24 palloni. Il saldo comunque è positivo" (La Gazzetta dello Sport) Delude Henrix Mkhitaryan: "Non riesce a farsi largo, a trovare la posizione giusta. Sbaglia qualche passaggio di troppo, non è da lui. Stanco" (Il Messaggero)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 6,14

Mancini 6,43

Cristante 6,07

Kumbulla 5,93

Bruno Peres 5,57

Diawara 7,21

Veretout 5,79

Spinazzola 6,50

Pellegrini 6,50

Mkhitaryan 4,93

Borja Mayoral 5,36

Pedro 5,71

El Shaarawy 5,93

Karsdorp 6,50

Smalling 6,00

Fonseca 6,50





IL MESSAGGERO

Pau Lopez 6,5

Mancini 6,5

Cristante 6

Kumbulla 6

Bruno Peres 5

Diawara 7,5

Veretout 5,5

Spinazzola 6,5

Pellegrini 6

Mkhitaryan 5

Borja Mayoral 6

Pedro 6

El Shaarawy 6

Karsdorp 6,5

Smalling 6

Fonseca 6,5





CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 6

Mancini 6,5

Cristante 6

Kumbulla 6

Bruno Peres 5,5

Diawara 7

Veretout 5,5

Spinazzola 6,5

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 5

Borja Mayoral 5,5

Pedro 5,5

El Shaarawy 6

Karsdorp 6

Smalling ng

Fonseca 6,5





GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 6,5

Mancini 6,5

Cristante 6

Kumbulla 6

Bruno Peres 6

Diawara 7

Veretout 5,5

Spinazzola 6,5

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 5

Borja Mayoral 5

Pedro 5,5

El Shaarawy 6

Karsdorp 6

Smalling ng

Fonseca 6,5





IL TEMPO

Pau Lopez 6

Mancini 6,5

Cristante 6

Kumbulla 6

Bruno Peres 6,5

Diawara 7,5

Veretout 6

Spinazzola 6,5

Pellegrini 6

Mkhitaryan 4,5

Borja Mayoral 4,5

Pedro 6

El Shaarawy 6

Karsdorp 7

Smalling 6

Fonseca 7





CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 5,5

Mancini 6

Cristante 6

Kumbulla 5,5

Bruno Peres 5

Diawara 7,5

Veretout 6

Spinazzola 6,5

Pellegrini 7

Mkhitaryan 5

Borja Mayoral 5

Pedro 6

El Shaarawy 6

Karsdorp 6,5

Smalling ng

Fonseca 6,5





LA REPUBBLICA

Pau Lopez 6

Mancini 6,5

Cristante 6

Kumbulla 6

Bruno Peres 5

Diawara 7

Veretout 6

Spinazzola 6

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 4,5

Borja Mayoral 6

Pedro 5

El Shaarawy 5,5

Karsdorp 6,5

Smalling ng

Fonseca 6





IL ROMANISTA

Pau Lopez 6,5

Mancini 6,5

Cristante 6,5

Kumbulla 6

Bruno Peres 6

Diawara 7

Veretout 6

Spinazzola 7

Pellegrini 7

Mkhitaryan 5,5

Borja Mayoral 5,5

Pedro 6

El Shaarawy 6

Karsdorp 6,5

Smalling 6

Fonseca 6,5