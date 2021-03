As Roma: il fondo saudita che sta trattando l'Inter voleva la Roma

Da ieri si è diffusa la notizia dell'interessamento del Saudi Public Investment Fund per il 30% dell'Inter, valutato circa 300 milioni di euro. A presentare la proposta è Goldman Sachs che si era già occupata di procacciare nuovi investitori per la Roma quando James Pallotta aveva ormai deciso di vendere il club giallorosso.

Come riferisce Riccardo "Galopeira" Angelini, durante la trasmissione mattutina, proprio il fondo presieduto da Mohammad Bin Salman, con un patrimonio di 400 miliardi, era "molto interessato" alla Roma. Tuttavia, l'urgenza di Pallotta di chiudere la cessione, sotto la spinta dei soci, aveva portato l'ex presidente giallorosso concesso soltanto due giorni di tempo per presentare un'offerta. Uno spazio temporale non sufficiente e, a quel punto, i Friedkin hanno avuto la strada libera per procedere all'acquisto della Roma. Già nel 2018 si era parlato di un interessamento del principe saudita per la Roma.

(Tele Radio Stereo)