Instagram, Ibanez: "La partita più bella per me è stata quella contro il Cluj. I tifosi ci mancano tanto"

Roger Ibanez, fresco di rinnovo di contratto che lo legherà alla Roma fino al 2025, si è reso protagonista di un'intervista social sul profilo Instagram del profilo giallorosso. Il difensore ha risposto ad alcune domande sulla sua vita e su cosa ama fare fuori dal rettangolo di gioco. Queste le sue parole.

La cosa che ti piace di più di Roma?

A Roma tutto è bello. La città è bellissima, però la carbonara (ride ndr).

E oltre alla carbonara?

L'amatriciana, che pure mia mamma fa a casa.

Nella vita di tutti i giorni sei cattivo come in campo?

No, a casa ho la mia famiglia quindi sono felice. Però in campo devo essere cattivo sempre.

Il compagno con cui hai legato di più?

Ce ne sono tanti, però vicino a me c'è sempre il gruppo dei brasiliani e con loro sono sempre stato bene.

Il sogno da realizzare nel calcio?

Giocare un Mondiale con la maglia della Nazionale.

La tua miglior partita finora con la Roma?

La partita più bella per me è stata quella contro il Cluj, dove ho segnato. E' stato il momento più bello per me.

Il tuo tatuaggio preferito?

Il lupo.

Quanta voglia avresti di giocare all'Olimpico con i tifosi?

Tanta, ci mancano tanto.