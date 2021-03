Giudice Sportivo: un turno di squalifica a Kumbulla, salterà il Genoa

Arrivano le sanzioni del Giudice Sportivo. Il 25esimo turno di Serie A non è ancora concluso ma intanto il giudice Gerardo Mastrandrea ha reso note le sue decisioni in merito alle gare finora disputate. Squalifica di una giornata per Marash Kumbulla. Il difensore della Roma, già diffidato, è stato ammonito per proteste nel corso del match di ieri con la Fiorentina.

Automatico il turno di stop per l'albanese, che non prenderà parte alla sfida di domenica con il Genoa. In casa Roma settima ammonizione per Mancini, restano in diffida Bruno Peres, Ibanez, Cristante, Veretout e Villar.

(legaseriea.it)

