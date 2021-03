Veretout: domani gli esami dopo l'infortunio con la Fiorentina

Si conoscerà solo domani il responso dell'infortunio accusato da Jordan Veretout, tra le note stonate del match con la Fiorentina. Il centrocampista della Roma ha dovuto abbandonare il terreno di gioco anzitempo per colpa di un infortunio muscolare, problema che è apparso serio fin da subito visto che lo stesso Veretout non riusciva ad appoggiare a terra la gamba destra. Secondo quanto riferisce l'emittente satellitare, il giocatore si sottoporrà domani agli esami strumentali. Per Veretout in un primo tempo si era ipotizzata una lesione al flessore: se l'esito degli esami confermerà la diagnosi, il giocatore rischia un mese di stop.

(Sky Sport)