TIAGO PINTO: "Ibanez fa parte di un gruppo di calciatori sui quali la Roma vuole puntare per il presente e per il futuro"

ASROMA.COM - Tiago Pinto, General Manager dell’area sportiva della Roma, ha rilasciato al portale del club alcune dichiarazioni in cui ha commentato il rinnovo fino al 2025 del contratto di Roger Ibanez. Il gm ha sottolineato come il difensore faccia parte di quella schiera di giocatori giovani su cui il club giallorosso ha intenzione di puntare per il futuro. Queste le sue parole: “Roger fa parte di un gruppo di calciatori giovani e talentuosi, sui quali il Club vuole puntare per il presente e per il futuro. Da quando è a Roma ha avuto una crescita costante e riteniamo che abbia ancora margini importanti. Siamo inoltre felici di portare avanti una tradizione di calciatori brasiliani che storicamente ha regalato grandi soddisfazioni alla Roma”.