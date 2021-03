Fonseca, futuro in forse. A Trigoria la ripresa senza nazionali, escluse lesioni per Dzeko. Per la porta piace Gollini

La settimana di sosta per le Nazionali lascia spazio agli interrogativi per il futuro della Roma. In primis per la guida tecnica. Dopo l'ennesimo ko negli scontri diretti la posizione di Paulo Fonseca appare sempre più indebolita e iniziano a circolare le prime ipotesi alternative, da Allegri a Nagelsmann. Intanto il tecnico giallorosso ha guidato oggi la prima seduta della settimana, senza nazionali e indisponibili vari (ultimo aggiunto Cristante, rientrato da Coverciano). La buona notizia arriva dalla Finlandia: Dzeko si è sottoposto agli esami nel ritiro della Bosnia dopo il problema muscolare accusato con il Napoli. Nessuna lesione, domani sarà probabilmente impegnato con la sua Nazionale. Capitolo mercato: per la porta la prima scelta è Gollini dell'Atalanta.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

