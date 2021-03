Flop con le big, processo a Fonseca. Tecnico a rischio: il sogno è Allegri

La Roma perde l'ennesimo scontro diretto contro una big del campionato e la strada che porta alla prossima Champions League si fa in salita. Ma oltre al piazzamento a fine stagione i Friedkin iniziano a guardarsi intorno per trovare un sostituto a mister Fonseca, che potrebbe saltare a giugno. Il tecnico portoghese ha una clausola che gli permette di rinnovare automaticamente in caso di qualificazione in Champions, ma il sesto posto in campionato potrebbe non aiutarlo in questa impresa. Al suo posto i Friedkin sognano l'arrivo di Massimiliano Allegri, che in un incontro con la società avrebbe fatto sapere di essere disponibile anche in caso di mancata qualificazione alla Champions. Per un progetto a medio-lungo termine però si valuta anche il profilo di Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia seguito anche da Bayern Monaco.

(La Repubblica)