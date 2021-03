Giudice sportivo: squalificati Ibanez e Villar per un turno. Mancini entra in diffida

Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato sette giocatori per un turno dopo le gare valide per la nona giornata di ritorno. In merito alla gara dello scorso 3 marzo tra Milan e Udinese, invece, il giudice ha inflitto un'ammenda di 10 mila euro al friulano Ali Tolgay Arskan con la seguente motivazione: "il calciatore Arslan Tolgay Ali (Udinese) partecipando a uno scontro tra calciatori che si dirigevano verso il proprio spogliatoio colpiva al volto un addetto alla sicurezza del Milan che si stava adoperando per calmare gli animi provocandogli una leggera ferita al labbro; delibera di sanzionare il calciatore Arslan Tolgay Ali con l'ammenda di 10.000,00 euro".

I 7 calciatori squalificati, tutti per un turno, sono: Palacio (Bologna), Petriccione (Crotone), Ibanez e Villar (Roma), Koulibaly (Napoli), Pezzella (Parma) e Dawidowicz (Hellas Verona).

Entra in diffida Mancini per la 9a sanzione.

Gli altri diffidati della Roma: Cristante, Veretout.

(legaseriea.it)

