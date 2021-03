AGRESTI: "La Roma avrebbe bisogno di uno come Allegri per crescere" - MAGNI: "Nagelsmann mi intriga"

Il tema allenatore è al centro dei dibattiti radiofonici. "Nagelsmann è un'opzione che mi intriga" dice Massimiliano Magni. "Allegri sarebbe la soluzione migliore, anche se a me per il tipo di rosa che ha la Roma piacerebbe anche Sarri" l'opinione di Gianluca Piacentini. "La Roma avrebbe bisogno di un allenatore di grande profilo, tipo Allegri che ti permette di crescere" secondo Stefano Agresti.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma ha deciso di cambiare allenatore. Alla fine della partita Fonseca ha dichiarato la mancanza di mentalità, ma poi ci sono le parole di Pellegrini. Mi dicono che negli allenamenti non ci sia grande intensità. Bisogna gestire il finale di stagione e tentare di andare in Champions. La società però vuole fare investimenti già quest’anno e la mancata qualificazione ti costringe a spendere di più, sei meno attrattivo. So che la Roma avrebbe puntato un grande centravanti, ma non parliamo né di Icardi né di Aguero, ma vedremo che accadrà (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma deve cambiare allenatore. Sarri ha lusinghe da parte di molte squadre, ma bisognerà vedere come evolverà il prossimo mese. Tutte le squadre sono legate da un filo invisibile, se la Juve le vince tutte Pirlo può restare, lo stesso Napoli si sta riprendendo. Fonseca abbiamo capito che verrà cambiato a fine stagione, ma ci sono ancora molte partite da giocare oltre all’Europa League. Pellegrini a fine partita ha fatto capire che la squadra non sia in grado di giocare partite così ravvicinate (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La stagione non è ancora finita, la Roma è ancora in corsa in Europa, ma è già partito il toto allenatore. Nagelsmann? E' un'opzione che mi intriga (MASSIMILIANO MAGNI, Retesport, 104.2)

Io credo che le piccole scelte facciano la differenza. A me per esempio Crisante in mezzo alla difesa non piace, da libero diventa pericoloso per il proprio portiere e quando va in attacco diventa pericoloso per gli avversari. La Roma sta sprecando una risorsa a farlo giocare in quel ruolo. Dalle parole di Pellegrini traspare che non c’è sintonia con il tecnico, il tutto portato alla luce a livello civile però non è da oggi che la squadra abbia perplessità su Fonseca (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Quando Pellegrini dice quelle parole a fine partita prende le sue responsabilità. Ovvio che ci sono partite che uno prepara in un modo, ma poi devi contare anche che in campo scende la squadra avversaria. Il Napoli ha vinto per un calcio piazzato e una mezza papera di Pau Lopez, forse bastava metterci un po’ più di attenzione. Se la Roma non vince gli scontri diretti vuol dire che è più debole delle altre, non è un caso ormai. Sei più debole (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Per me i Friedkin dovrebbero puntare tutto su un tecnico al di sopra di ogni sospetto, uno che metta tutti d’accordo, proprio per dare un segnale forte alla piazza e ai calciatori che rimarranno. Allegri sarebbe la soluzione migliore, anche se a me per il tipo di rosa che ha la Roma piacerebbe anche Sarri (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

La lite che Fonseca ha avuto con Dzeko è stata l’unica evidente, ma credo che il pensiero espresso dal bosniaco sia anche quello di altri giocatori della Roma. Penso a Pellegrini e alle sue parole a fine partita domenica… (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Fonseca? La partita col Napoli ha certificato la sua inadeguatezza. Il lusitano è l'uomo sbagliato al posto giusto, le continue discussioni con i big dimostrano che non è un fine psicologo. Se fossi un uomo della società richiamerei tutti all'ordine perché la stagione comunque non è finita (STEFANO PICCHERI, Retesport, 104.2)

Io credo che la Roma cambierà l’allenatore. Se poi la squadra vince l’Europa League sarà un discorso diverso e i giochi verranno chiusi più avanti. La Roma avrebbe bisogno di un allenatore di grande profilo, tipo Allegri che ti permette di crescere. Lui è una possibilità, però se tu non vai in Champions è più difficile da convincere. Vediamo poi i risultati dell’ultima parte della stagione (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La mancanza di continuità è il vero male di questa Roma: è una squadra che ha un'eccessiva alternanza di risultati e di gioco. Poi se alcuni singoli, come il portiere, continuano a commettere errori da oratorio, diventa difficile. Ibanez è un altro: sempre distratto, sempre in ritardo sulla marcatura. Fonseca continua ad insistere con Cristante centrale, quando ha Kumbulla in panchina: scelte che non capisco. Le responsabilità dei calciatori sono tante (CICCIO GRAZIANI, Retesport, 104.2)