Come riportato nell'articolo de 'Il Tempo', anche Paulo Fonseca, inevitabilmente, ha ricevuto interessamenti in caso di rottura con la Roma. Oltre al sondaggio del Napoli, di cui già si era scritto, viene riportato l'interesse della Fiorentina, in Italia, e quelli di Zenit e Slavia Praga all'estero.

(Il Tempo)

