Calciomercato Roma, Gollini prima scelta per la porta: contatti avviati con l'agente

D'attualità in casa Roma, oltre al tema allenatore, anche la questione portiere. Da Musso a Silvestri, passando per Meret, per sostituire Pau Lopez circola anche il profilo di Pierluigi Gollini, classe 1995 in forza all'Atalanta. Secondo quanto riferito su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, Gollini sarebbe in cima alla lista delle preferenze della Roma. Il club giallorosso, inoltre, avrebbe già avviato i primi contatti con l'agente del portiere.

#ASRoma a caccia di un nuovo portiere per la prossima stagione: in cima alla lista delle preferenze c'è Pierluigi #Gollini dell'#Atalanta. Contatti già avviati con l'agente del classe 1995. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 23, 2021