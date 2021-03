Al centro delle indiscrezioni di mercato in casa Roma c'è il ruolo del portiere. Nelle scorse settimane erano circolati i profili di Juan Musso, soprattutto, e Marco Silvestri, oggi ai giallorossi viene accostato Alex Meret, in forza al Napoli. Secondo quanto scrive il portale specializzato di mercato, il classe '97 potrebbe lasciare il club partenopeo in estate. Oltre ai giallorossi, Meret interessa anche a Inter e Fiorentina.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE