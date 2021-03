Il primo obiettivo di Tiago Pinto in vista della prossima sessione di mercato è senza dubbio il portiere. In pole resta Juan Musso dell'Udinese, che piace anche all'Inter. Il destino del portiere argentino è comunque lontano dalla Dacia Arena, un'altra conferma arriva dal fatto che l'Udinese è già alla ricerca di un sostituto. Come scrive il portale dedicato al calciomercato, infatti, i friulani avrebbero messo nel mirino Maximiano, estremo difensore dello Sporting Lisbona.

