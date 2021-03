Sarri apre la giostra. Fonseca è in crisi, la Roma valuta i possibili eredi: l'ex Juve in pole

La Roma si trova a un bivio. Dopo la sconfitta contro il Napoli di domenica sera infatti la società giallorossa ha davvero bisogno di decidere come costruire il proprio futuro. A Trigoria sembra essere andata in scena una riunione tra presidenti e dirigenti in cui il nome di Fonseca sarebbe finito ancora una volta sulla graticola. I risultati e il rischio di non rientrare in Champions League non aiuterebbero il tecnico, che può, per ora, contare sull'Europa League. Il futuro è tutto da scrivere ancora, visto che in caso di qualificazione il portoghese rinnoverebbe automaticamente il proprio contratto per un altro anno. Ma i Friedkin si guardano intorno e valutano come molti il nome di Massimiliano Allegri. Il tecnico però preferirebbe avere a disposizione una squadra già pronta per provare a vincere subito, mentre il club giallorosso vorrebbe creare un progetto a medio-lungo termine composto da giovani. Per questo i nomi sotto la lente d'ingrandimento sono quelli di Nagelsmann e di Maurizio Sarri. Il toscano avrebbe poi anche conoscenza del calcio internazionale, dopo i suoi successi sulla panchina del Chelsea.

(gasport)