Calciomercato Roma, Dzeko pronto a lasciare a fine stagione. Proposto Icardi, ma c'è il nodo dell'ingaggio

La Roma inizia a pensare alla prossima stagione e il gm Tiago Pinto avrà il suo da fare tra mercato in entrata e in uscita. Sembra ormai prossimo a lasciare la società giallorossa il centravanti Edin Dzeko, che dopo la rottura interna con Fonseca non sembra essere riuscito a ritrovare l'equilibrio necessario per incidere. Stando a quanto riportato dal giornalista Giovanni Capuano tramite il Corriere dello Sport, ai giallorossi sarebbe stato proposto Mauro Icardi, prossimo a lasciare il PSG. L'argentino potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, ma la trattativa va a rilento a causa della richiesta di ingaggio considerata troppo alta.

