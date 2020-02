La Roma a Bergamo, Fonseca: "Pronti a fare una buona partita. Mancini in mediana? Forte possibilità". Diawara in miglioramento, l'agente: "Lavora 8 ore al giorno per tornare il prima possibile"

La squadra è oggi partita per Bergamo dove domani è attesa dalla sfida contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, scontro diretto per il 4° posto. "Mi aspetto una partita molto difficile. La squadra ha accusato molto il match con il Sassuolo, ma siamo tutti insieme e lavoriamo per fare una buona gara domani" le parole di Paulo Fonseca nella consueta conferenza stampa di vigilia dove poi ha aggiunto "Mancini in mediana? È una forte possibilità".

Prima di incontrare i giornalisti il tecnico portoghese ha diretto la seduta di rifinitura dove Pastore ha svolto ancora lavoro differenziato. Con il problema all'anca che persiste, il 'Flaco' è stato visitato da uno specialista spagnolo e nei prossimi giorni sono previsti nuovi controlli. Migliorano invece le condizioni di Diawara, come ha rivelato Fonseca in conferenza e come ha confermato l'agente del giocatore: "Sta lavorando otto ore al giorno per provare a tornare in campo il prima possibile". Intanto Juan Jesus ha rivelato: "Ho ricevuto due offerte dal Flamengo, ma ho rifiutato perché qui a Roma sto bene".

