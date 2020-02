PRUZZO: "Serve una prestazione tipo quella del derby" - BALZANI: "Fonseca non è felice del mercato e Petrachi non lo è della squadra"

La Roma si prepara a scendere in campo domani sera a Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini, in quella che sarà una partita chiave per il proseguo della stagione giallorossa. "il mese di gennaio è stato disastroso, quasi vergognoso, e c'è assolutamente bisogno di un cambio di marcia. Anche un pareggio a Bergamo può essere un buon risultato" è il commento di Furio Focolari.

"Con l'Atalanta sarà una partita disperata. In caso di sconfitta la corsa al quarto posto sarebbe già fallita, e si arrecherebbe un danno economico enorme alle casse del club. Fonseca deve dare un segnale di svolta, altrimenti dopo gli ultimi risultati rischia di essere messo in discussione anche lui" è la preoccupazione di Franco Melli.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

Le ultime partite sono state troppo negative per non indurre Fonseca a cambiare qualcosa a livello di formazione. Per uscire con un risultato positivo serve una prestazione tipo quella del derby, altrimenti si rischia di soffrire di nuovo e vanificare tutto quello fatto finora (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma è in emergenza, l'Atalanta con il vento in poppa. E' giusto che Fonseca cambi tutti, ha il dovere di farlo: il mese di gennaio è stato disastroso, quasi vergognoso, e c'è assolutamente bisogno di un cambio di marcia. Anche un pareggio a Bergamo può essere un buon risultato (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Un pareggio a Bergamo sarebbe un risultato eccellente per la Roma. Attualmente vedo l'Atalanta favorita in maniera netta. Sarà una partita molto complicata per Fonseca, il tecnico fa bene a pensare di ricompattare la squadra (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Con l'Atalanta sarà una partita disperata. In caso di sconfitta la corsa al quarto posto sarebbe già fallita, e si arrecherebbe un danno economico enorme alle casse del club. Fonseca deve dare un segnale di svolta, altrimenti dopo gli ultimi risultati rischia di essere messo in discussione anche lui (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Sono curioso di vedere se giocherà Cetin, un po’ inesperto ma molto interessante. E Bruno Peres aggiunge una nota di romanticismo: si è fatto cacciare via a pedate ed è rientrato con buoni propositi, una bella storia (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il banco di prova più importante darà per Petrachi, che l’altro giorno non mi è piaciuto per niente. Se devo giudicare Fonseca, il suo 2019 è stato da 9, il 2020 da insufficiente. Il test che si prepara adesso non è il migliore per recuperare. Non credo tanto in Bruno Peres, più nel ragazzino del Barcellona (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Fonseca non è rimasto felice del mercato e lo stesso Petrachi non è rimasto felice della squadra. I due mi sembra che siano ai minimi termini, ma oggi ci interessa il giusto poiché il tecnico deve provare a fare un impresa vincendo a Bergamo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)