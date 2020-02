JESUS: "Spalletti ci ha insegnato che conta chi siamo dentro, è più importante delle vittorie" (VIDEO)

DAZN - In vista della sfida di domani in casa dell'Atalanta, ha parlato all'emittente streaming il difensore giallorosso Juan Jesus. Queste le sue parole: "Sono molto grato all’Italia, è il primo paese che mi ha accolto dal Brasile quando avevo solo 20 anni. Ho vissuto a Milano per 4 anni, e ormai questo è il quarto che sono a Roma. Il mio primo allenatore in giallorosso è stato Spalletti. Diceva al gruppo che avremmo potuto vincere tanti titoli e anche premi individuali, ma che poi ciò che conta davvero è chi siamo dentro. Non c’è niente di più importante che essere una bella persona, perché poi la gente si dimentica delle tue vittorie“.

