Fiumicino: Roma in partenza per Bergamo (FOTO E VIDEO)

E' già vigilia di campionato per la Roma di Paulo Fonseca, chiamata a recuperare terreno dopo le brutte figure collezionate in questo inizio di 2020. In mattinata l'allenamento svolto sui campi del 'Fulvio Bernardini', poi la conferenza stampa tenuta dal tecnico: la squadra si è quindi diretta all'aeroporto di Fiumicino per raggiungere Bergamo, in vista della partita contro l'Atalanta di domani.

17.11 - Calciatori e staff sono in procinto partire alla volta di Bergamo, come testimoniato dalle immagini pubblicate sul profilo Twitter del club