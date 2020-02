Trigoria: rifinitura in vista della sfida con l'Atalanta. Ancora lavoro a parte per Pastore

La Roma è scesa in campo in mattinata a Trigoria per l'ultimo allenamento in vista della sfida di domani sera a Bergamo contro l'Atalanta. I giallorossi agli ordini di Fonseca hanno svolto prima una lunga seduta in sala video, dove presumibilmente è stato studiato l'avversario, per poi spostarsi sul terreno di gioco del Fulvio Bernardini dove ha svolto la rifinitura. Pastore ha lavorato ancora a parte, insieme a Mirante, Zaniolo, Zappacosta e Diawara.