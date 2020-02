Conferenza stampa, FONSECA: "Mi aspetto una partita molto difficile. Dopo queste due sconfitte tutto è stato messo in discussione"

Consueto appuntamento con la stampa per Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma alle 13.30 ha parlato a Trigoria alla vigilia della sfida contro l'Atalanta in programma domani sera a Bergamo al Gewiss Stadium. Queste le sue parole:

All'andata all'Olimpico la partita fu in equilibrio ma poi l'Atalanta fu più brava a sfruttare gli episodi. Domani che partita si aspetta?

Mi aspetto una partita molto difficile. L'Atalanta è una grandissima squadra, una squadra molto aggressiva ma che ha grandi qualità in attacco, con grandi giocatori e un grande allenatore. Sicuro è una delle partite più difficili che abbiamo.

In questi ultimi giorni ha pensato a qualche cambiamento a livello tattico?

Vediamo domani. Già in altre partite abbiamo cambiato sistema di gioco, ma l'importante è non cambiare quello in cui crediamo e quelli che sono i principi della squadra. So che in questo momento dopo due sconfitte tutto è messo in dubbio ma devo dire che quando noi crediamo nel nostro lavoro e quando abbiamo avuto tante partite buone di questa squadra significa che non era tutto così male. Dobbiamo ritornare a quello che abbiamo fatto bene. Per me solo questo è importante.

