Orsato al 3° match stagionale con la Roma: finora vittorie con Fiorentina e Milan. Bilancio negativo per l'Atalanta

31 partite: 12 vittorie, altrettanti pareggi e 7 sconfitte. Questo l'incerto bilancio della Roma con Daniele Orsato, arbitro 44enne che ha diretto la prima gara dei giallorossi addirittura nel maggio del 2007. Due i precedenti stagionali della squadra di Fonseca con Orsato, entrambi positivi: il 4-1 in casa della Fiorentina e il 2-1 con cui la Roma superò il Milan. In generale, la Roma non perde da 4 gare con Orsato, dal derby (ko 1-3) dell'aprile 2017.

Una sola sfida dell'Atalanta arbitrata in questa stagione da Orsato: il 2-2 dell'andata con la Fiorentina. Nessun precedente tra i bergamaschi e la Roma con Orsato che, in totale, coi nerazzurri ha un bilancio di 7 vittorie, 6 pareggi e ben 9 sconfitte in 22 confronti.

