E' la classica anticipazione del portale dedicato alle divise delle squadre a svelare come sarà la seconda maglia della Roma nella stagione 2020/21. Non viene mostrato il design del kit ma il colore sì: sarà un "avorio pallido" a rivestire i giallorossi nelle trasferte, con loghi e inserti in rosso scuro. Per intendersi, il colore sarà simile a quello della maglia "Away" del 2017/18.

(footyheadlines.com)

