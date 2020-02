Calciomercato Roma: idea Kolarov per il Bologna

Da poco ha prolungato il contratto con la Roma per un'altra stagione, fatto che potrebbe non bastare per rivederlo ancora in maglia giallorossa. Aleksandar Kolarov è infatti nel mirino del Bologna, che sta seriamente pensando al terzino giallorosso per risolvere i problemi sulla fascia sinistra, vista la lunga assenza di Dijks, fuori dallo scorso ottobre (e recentemente multato per un'intervista non autorizzata).

Come riferisce il quotidiano sportivo, Kolarov è un'espressa richiesta del connazionale Sinisa Mihajlovic, sulla quale sta lavorando l'ex ds giallorosso Sabatini. Kolarov attualmente percepisce un ingaggio da 2 milioni di euro più bonus, con ipotesi di un futuro nella dirigenza giallorossa. Ma il rapporto ormai incrinato coi tifosi e un rendimento progressivamente sempre più al ribasso potrebbero cambiare le carte in tavola.

(Gasport)