La Roma ufficializza Perez e Villar. Florenzi al Valencia, il saluto di Pellegrini: "In questi mesi è stato eccezionale, sempre con il sorriso". Fonseca: "Questo è un club unico"

La Roma ha ufficializzati altre due operazioni di mercato. Gonzalo Villar, centrocampista classe 1998 proveniente dall'Elche, e Carles Perez, esterno proveniente dal Barcellona, sono diventati ufficialmente due giocatori giallorossi. Entrambi sono già scesi in campo a Trigoria, dove hanno lavorato insieme al gruppo e sotto gli occhi vigili di mister Fonseca in vista della partita di sabato sera contro il Sassuolo. "Le sensazioni sono positive. So che lascio una società molto importante come il Barcellona, ma arrivo in un club altrettanto importante come la Roma" sono state le prime parole con la maglia della Roma per Perez.

Sul fronte cessioni invece è ufficiale l'approdo di Alessandro Florenzi a Valencia, dove questa mattina ha svolto le visite mediche con il club e ha firmato il contratto che lo legherà al club spagnolo fino a giugno. Altro giocatore che è pronto a cambiare squadra è Steven Nzonzi, che dopo aver rotto con il Galatasaray è volato in Francia, dove il Rennes è pronto a ingaggiarlo.

UFFICIALE, VILLAR E' UN GIOCATORE DELLA ROMA: ARRIVO IN UN GRANDE CLUB E NON POTREI ESSERE PIÙ FELICE". PRENDERÀ LA 14 (COMUNICATO AS ROMA)

SASSUOLO ROMA: ARBITRA PAIRETTO

PAIRETTO AL 3° APPUNTAMENTO STAGIONALE CON LA ROMA: FINORA 2 VITTORIE. ANCHE IL SASSUOLO IMBATTUTO CON LUI QUEST'ANNO

KLUIVERT: "ALLA ROMA IMPARO DAI GIOCATORI PIÙ ESPERTI, NON SONO ANCORA AL LIVELLO A CUI VORREI ARRIVARE"

VILLAR: "SEGUIVO LA ROMA FIN DA BAMBINO. HO PARLATO CON FONSECA: SARA' UN ALLENATORE FANTASTICO PER ME"

UFFICIALE: PEREZ E' UN GIOCATORE DELLA ROMA. PRESTITO DI 1 MILIONE CON OBBLIGO DI RISCATTO A 11, PIÙ 4,5 DI BONUS. FIENGA: "CI AUGURIAMO POSSA RITAGLIARSI DA SUBITO UN RUOLO DI RILIEVO"

CALCIOMERCATO ROMA: NZONZI IN VIAGGIO VERSO RENNES. DOMANI VISITE E FIRMA SUL CONTRATTO (VIDEO)

FOTO - TRIGORIA: VILLAR E PEREZ UNITI AL GRUPPO. PROSEGUONO IL RECUPERO ZANIOLO, DIAWARA, MKHITARYAN E ZAPPACOSTA

STADIO ROMA: IL 'VIA LIBERA' PUÒ ARRIVARE ENTRO PASQUA

CALCIOMERCATO ROMA, PETRACHI: "SMALLING? E' UNA SUA DECISIONE, LUI AMA LA CITTÀ. SE VORRÀ RIMANERE SAREMO FELICI DI TENERLO"

LIVE - FLORENZI, TERMINATE LE VISITE MEDICHE CON IL VALENCIA. IN SERATA LA FIRMA: "MOLTO CONTENTO DI ESSERE QUI"

VIDEO - SHERATON MILANO, PETRACHI: "SODDISFATTI DEL MERCATO? NON E' ANCORA CHIUSO... SE SI PRESENTASSE QUALCHE OCCASIONE LA VALUTEREMMO"

UFFICIALE: ANTONUCCI IN PRESTITO AL VITORIA SETUBAL

FONSECA: "RICORDERÒ PER SEMPRE IL SOSTEGNO DEI TIFOSI PRIMA DEL DERBY. LA ROMA È UN CLUB UNICO"

PELLEGRINI: "CREARSI ALIBI SIGNIFICA SMETTERE DI CRESCERE. DOBBIAMO ESSERE COMPATTI E AMBIZIOSI,K COSA CHE VEDO NEI COMPAGNI E NELLA SOCIETÀ"

